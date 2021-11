Raisa Berkolaborasi dengan Musisi Korea Selatan Sam Kim, Hasilkan Someday

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa berkolaborasi dengan musisi asal Korea Selatan Sam Kim merilis lagu terbaru berjudul Someday.

Raisa mengatakan bahwa kolaborasi ini bermula dari ketertarikannya terhadap karya-karya Sam Kim yang kerap digunakan pada Korean Drama (K-Drama).

"Aku suka karya-karya Sam Kim, makanya tertarik coba hubungi. Ternyata Sam Kim bersedia kolaborasi," kata Raisa di FX Sudirman, Jakarta, Jumat (12/11).

Baca Juga: DeadSquad Beri Bocoran Soal Album Terbaru

Sam Kim menyambut niat baik Raisa untuk berkolaborasi.

Pelantun Who Are You itu bersedia merilis lagu yang dibuat bersama.

Terpisah jarak antara Indonesia dan Korea Selatan, Sam Kim dan Raisa rutin menjalin komunikasi melalui panggilan video.

Baca Juga: Powerslaves Menuangkan Kisah 30 Tahun Perjalanan Lewat Buku

Keduanya serta arranger Jukjae bersinergi menulis lagu bernuansa slow R&B.

"Rekaman dilakukan secara real-time, walaupun kami berbeda lokasi tetapi kami bisa diskusi dan merekam langsung. Hasilnya sangat memuaskan dan saya ingin berterima kasih ke Raisa atas suara indahnya di lagu ini," jelas Sam Kim.