Raisa Kembali Masuk Studio, Ramengvrl Isi Soundtrack Game

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik datang dari sejumlah musisi yang bernaung di label Juni Records. Mulai dari penyanyi Raisa, rapper Ramengvrl, dan band Tashoora.

1. Raisa kembali rekaman pekan ini

Raisa baru-baru ini merilis lagu comeback berjudul Kembali. Selain itu dia juga mulai aktif di berbagai panggung off-air.

Menariknya, Raisa kini kembali ke studio rekaman. Pekan ini dia tengah sibuk menyiapkan sesuatu yang baru buat fan dan penikmat musik.

2. Ramengvrl isi soundtrack game Need for Speed (NFS):

'I AM ME, single dari Ramengvrl yang dilepas tahun lalu digunakan oleh Electronic Arts (EA) sebagai salah satu lagu di soundtrack trailer Need for Speed (NFS): Heat. Electronic Arts (EA) merilis official gameplay trailer pada Senin (19/8) waktu Amerika Serikat.

Official gameplay trailer dari game tersebut langsung dibuka dengan penggalan lirik yang berbahasa Indonesia pada lagu I AM ME.

"Saat saya mengetahui EA Games menginginkan lagu saya di game mereka, saya enggak percaya, saya ingat dulu tahun 2010 main NFS Hot Pursuit. Ah banyak sekali kenangannya," kata Ramengvrl kepada jpnn.com, Kamis (22/8).