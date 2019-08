Didi Kempot dan Raisa Bergabung ke Synchronize Fest 2019

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2019 terus mengumumkan daftar pengisi acara. Pada fase keempat ini, ada 77 nama musisi maupun penyanyi yang akan tampil di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 4, 5, dan 6 Oktober 2019.

"Semua pengisi acara berasal dari berbagai genre, kami juga mencoba menangkap perjalanan musik Indonesia dari tahun ke tahun," kata Kiki Aulia Ucup di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8).

Dari 77 nama yang diumumkan, terdapat musisi dan penyanyi dari berbagai genre dan generasi. Banyak di antaranya adalah bukan nama asing di telinga penikmat musik indonesia, namun ada juga nama-nama yang belum pernah tampil di Synchronize Festival 2019. Salah satu penyanyi yang bakal mencoba panggung Synchronize Fest untuk pertama kali adalah Raisa. Pelantun Kembali itu siap menampilkan repertoar khusus untuk event yang diadakan demajors dan Dyandra Promosindo tersebut.

BACA JUGA: Synchronize Fest 2019 Hadirkan Band Pop Melayu

Selain Raisa, ada juga nama Didi Kempot yang diumumkan pada fase keempat ini. Dia menjadi musisi yang paling dinantikan setiap orang di Synchronize Fest. Dijuluki sebagai God Father of Broken Heart, nyatanya Didi Kempot dipastikan tampil di #SynchronizeFest19 sebagai pelipur hati yang lara para Sadboys dan SadGirls. "Didi Kempot menjadi penampil yang sangat dinanti," ucap Ucup.

Puluhan musisi dan penyanyi lain juga bakal memeriahkan Synchronize Fest 2019. Antara lain Berbeza, Chrisye Live By Erwin Gutawa, Nidji, BIP, Tulus, Straight Answer, Nasida Ria, Jason Ranti, Superglad, Seringai, NDX AKA, Sheila On 7, Pee Wee Gaskins, The Flowers, Efek Rumah Kaca, Superglad, dan masih banyak lagi nama-nama spesial lainnya di Synchronize Fest 2019.

BACA JUGA: Curhat Didi Kempot soal Banyak Penyanyi Bikin Versi Cover Lagunya Tanpa Izin

Sebelumnya Synchronize Fest 2019 juga telah mengumumkan puluhan musisi pada tiga fase. Mereka yang siap dihadirkan antara lain, Om Leo Berkaraoke bersama Andika, Radja, Wali, Setia, Killing Me Inside Reunion, Tipe X, NTRL, Navicula, dan lainnya. "Total bakal ada 129 musisi yang memeriahkan Synchronize Fest tahun ini," tutup Ucup. (mg3/jpnn)