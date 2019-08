10 Band Emo Ini Bakal Teriak-Teriak di Panggung Synchronize Fest 2019

jpnn.com - Festival musik, Synchronize Fest 2019 terus mengumumkan daftar pengisi acara. Pada fase kali ini, terdapat tambahan 10 nama grup musik yang dipastikan beraksi di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 4, 5, dan 6 Oktober 2019 mendatang.

Menariknya, 10 nama yang diumumkan terdiri dari band yang mengusung musik emotional alias emo yang sebelumnya populer di era 2000an. Mereka adalah Alone At Last, Jakarta Flames, Too Late To Notice, Majesty, The Side Project, Speak Up, Seems Like Yesterday, Killed By Butterfly, Killing Me Inside Reunion, dan Diunderdogg - Emo Revival.

Program director Synchronize Fest 2019 Kiki Aulia Ucup mengatakan bahwa pihaknya sengaja mewadahi para grup 'emo' ini lantaran melihat gaung dari komunitas pencinta musik emo yang begitu solid dan bersemangat belakangan ini.

"Melihat gaung dari komunitas pencinta musik emo yang begitu solid dan bersemangat, Synchronize Fest 2019 menyambut baik dengan mengumumkan 10 nama line up penampil khusus bergenre emo yang pernah menjadi raja di pentas seni tanah air. Hal ini seakan menjadi jawaban atas kerinduan bagi penikmat musik yang tumbuh dan besar mendengarkan musik Emo," kata Kiki Aulia Ucup kepada jpnn.com, Jumat (2/8).

"Tak sedikit di antara penampil ini secara spesial comeback ke kancah musik nasional spesial dan bersamaan dengan momen Synchronize Festival 2019," sambungnya.

Sebelumnya Synchronize Fest 2019 juga telah mengumumkan 41 band dan penyanyi yang dipastikan bergabung dalam festival tersebut. Semua pengisi acara berasal dari berbagai genre dan generasi. Antara lain, Ardhito Pramono, Begundal Lowokwaru, Club Dangdut Racun, DeadSquad Reunited, Dekat, Dialog Dini Hari, Dom 65, Efek Rumah Kaca, Elephant Kind, Feel Koplo, Frau, Gerald Situmorang, Gigi, Glenn Fredly, Highmoon, Kahitna, Kelompok Penerbang Roket, Komunal, Lizzie, Mantra Vutura, Monita Tahalea, Navicul, NTRL, Oscar Lolang, Pamungkas, Pemuda Sinar Mas, Prontaxan, Silampukau, Stars and Rabbit, Step Forward, Sundancer, Superglad, Teenage Death Star, The Artificial Life x D'Jenks, The Brandals, The Panturas, The SIGIT, The Trees and The Wild, TipeX, Tony Q, dan Tuan Tigabelas.

Terdapat juga sejumlah musisi yang cukup mengejutkan diajak dalam Synchronize Fest tahun ini. Mereka adalah deretan band pop melayu yang sempat populer di era awal 2000an. Antara lain, Wali, Setia Band, Radja, dan Babang Andika yang populer bersama Kangen Band.