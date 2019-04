41 Musisi Lintas Genre Masuk Daftar Pengisi Synchronize Fest 2019

jpnn.com - Synchronize Fest 2019 mengumumkan tambahan pengisi acara untuk pesta yang digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 4, 5, dan 6 Oktober mendatang. Total ada sebanyak 41 band dan penyanyi yang dipastikan bergabung.

"Hari ini kami mengumumkan pengisi acara fase kedua. Para musisi yang masuk kali ini merupakan musisi yang enggak main di Synchronize Fest tahun lalu," kata Kiki Aulia Ucup, selaku program director Synchronize Fest 2019 di Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/4).

Semua pengisi acara Synchronize Fest 2019 berasal dari berbagai genre dan generasi. Antara lain, Ardhito Pramono, Begundal Lowokwaru, Club Dangdut Racun, DeadSquad Reunited, Dekat, Dialog Dini Hari, Dom 65, Efek Rumah Kaca, Elephant Kind, Feel Koplo, Frau, Gerald Situmorang, Gigi, Glenn Fredly, Highmoon, Kahitna, Kelompok Penerbang Roket, Komunal, Lizzie, Mantra Vutura, Monita Tahalea, Navicul, NTRL, Oscar Lolang, Pamungkas, Pemuda Sinar Mas, Prontaxan, Silampukau, Stars and Rabbit, Step Forward, Sundancer, Superglad, Teenage Death Star, The Artificial Life x D'Jenks, The Brandals, The Panturas, The SIGIT, The Trees and The Wild, TipeX, Tony Q, dan Tuan Tigabelas.

"Kami mencoba memfasilitasi semua genre musik. Memotret industri musik dari tahun ke tahun," sambung Kiki Aulia Ucup.

Sebelumnya, Synchronize Fest 2019 telah mengungkapkan pengisi acara pada fase pertama. Musisi yang dipastikan hadir cukup mengejutkan. Mereka adalah deretan band pop melayu yang sempat populer di era awal 2000an. Antara lain, Wali, Setia Band, Radja, dan Babang Andika yang populer bersama Kangen Band.

Keempat grup tersebut bakal tampil dalam format berbeda di Synchronize Fest 2019. Bukan beraksi secara band, namun lagu-lagu mereka akan disajikan bersama Oom Leo Berkaraoke lewat format karaoke. Personel Wali, Setia Band, Radja, dan Babang Andika hadir di atas panggung untuk bernyanyi bersama penonton.

"Mereka sambil nyanyi," ujar Kiki Aulia Ucup.

Pengisi acara Synchronize Fest 2019 bakal terus bertambah karena diumumkan secara bertahap. Semua genre musik dari musisi lintas generasi dihadirkan setiap tahunnya di lima panggung berbeda. Tahun ini merupakan pergelaran keempat bagi acara yang diadakan Dyandra Promosindo dan demajors tersebut.