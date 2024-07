Raker di Bogor, Irjen Kemnaker Minta Auditor Tingkatkan Inovasi dalam Kegiatan Pengawasan

jpnn.com, BOGOR - Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Itjen Kemnaker) siap all out mengawal jalannya program strategis maupun kegiatan rutin yang dilakukan di lingkungan Kemnaker.

Salah satu langkah prioritas yang perlu dilakukan auditor, yakni peningkatan kinerja tim Itjen, termasuk menemukan inovasi-inovasi dalam setiap kegiatan pengawasan.

"Insan-insan auditor di Itjen harus profesional, mengerti semua masalah, serta harus paham kondisi dan aturan. Pola kerja pengawasannya juga harus mengandalkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, " ujar Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto dalam keterangan resminya, Rabu (3/7).

Dia menyampaikan itu saat memberikan arahan pada rapat kerja yang mengusung tema 'ITJEN ready for the next level:Becoming Trusted Advisor and Professional Internal Audit' yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/6) malam.

Roni Dwi Susanto berharap melalui Raker Itjen 2024 ini dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang efektif dan efisien, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Itjen 2024 mendatang.

"Jadikan raker sebagai media internalisasi, ruang komunikasi, ruang untuk meningkatkan kapasitas, serta sebagai media apresiasi. Untuk itu, diharapkan peran aktif dari bapak atau ibu dari jajaran Itjen," terangnya.

Roni Dwi menambahkan langkah lain Itjen Kemnaker untuk mengawal program Kemnaker, yaitu reviu perencanaan dan penganggaran tahun 2025 yang lebih tajam dengan prinsip Efektif, Efisien, dan Ekonomis (3E), Taat (Trust), dan Kebermanfaatan.

Reviu lainnya rencana kerja dan anggaran Kemnaker, pengawasan pengadaan barang/jasa (PBJ), dan pemantauan PBJ, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun Itjen.