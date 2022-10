Rakernas ASITA Bahas Upaya Membangkitkan Pariwisata, Siapkan Paket Unggukan

jpnn.com, JAKARTA - Rakernas Dewan Pimpinan Pusat Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (DPP ASITA) menjadi ajang silaturahmi bagi para anggotanya.

Itu setelah sekian lama pandemi yang berimbas pada berbagai pembatasan masyarakat.

“Ini momen bagus untuk semua pengurus DPP, DPD dan DPC untuk bertemu langsung offline atau tatap muka membicarakan berbagai hal,” kata Ketua Umum DPP ASITA, Artha Hanif dalam rakernas di Jakarta, Jumat (30/9).

Menurut Artha, salah satu isu yang dibahas tentang upaya memperbaiki kondisi usaha bidang pariwisata setelah mengalami keterpurukan pascapandemi Covid-19.

DPP ASITA ingin menjadi sumber informasi dan motivasi bagi anggota lainnya di tengah tantangan ekonomi global.

“Kami tidak terlalu berharap setiap pengurus daerah mempunyai rencana program canggih, yang terpenting bisa dilaksanakan dan memberikan konsekuensi yang konkret bagi semuanya,” tuturnya.

Rakernas juga membahas berbagai program yang pernah dibicarakan dalam rakornas. Kemudian, menghimpun dan menghubungkan seluruh potensi perwakilan mulai Sumatera hingga Indonesia bagian timur.

“Kami ingin setiap daerah memiliki paket-paket unggulan. Nah paket unggulan ini akan kami satukan di marketplace," ungkapnya.