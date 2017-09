Rakornas III Pariwisata Bakal Jadi Karnaval Busana Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata III 2017 yang akan digelar Kementerian Pariwisata 26-27 September 2017 dipastikan bakal berjalan penuh makna sekaligus meriah. Layaknya sebuah event besar berstandar nasional, kegiatan itu tidak hanya menarik dari sisi materi yang akan dibahas, tapi juga kemasannya.

Itulah yang sejatinya menjadi hakikat dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan kementerian di bawah komando Arief Yahya itu. Bobot acaranya tinggi, kemasannya pun cantik, indah dan menjual.

Ujungnya adalah agar dapat menarik perhatian masyarakat luas, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai leading sector perekonomian bangsa, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

Salah satu kemasan yang bakal diwujudkan dalam Rakornas esok, sesuai arahan Menpar Arief Yahya, seluruh Pejabat Eselon 1, 2 dan 3 serta jajaran di kementerian pariwisata untuk menggunakan busana nusantara masing-masing.

"Hal ini sekaligus untuk menunjukkan Indonesia yang beragam. Indonesia yang dengan keberagamanya merupakan satu kekuatan besar dalam dunia pariwisata. Bahwa nature and culture resources-nya masuk dalam top 20 in the world," ujar Menpar Arief Yahya.

Sehingga bisa dikatakan, rakornas yang akan berlangsung di Hotel Bidakara itu akan menjadi ‘karnaval nusantara’ di tengah ajang pembahasan materi-materi penting pariwisata Indonesia. Sebenarnya ini bukan kali pertama Menpar Arief Yahya menginstruksikan jajarannya menggunakan busana nusantara.

Pada peringatan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus kemarin, menteri asal Banyuwangi itu juga menginstruksikan hal serupa. Halaman Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata sebagai lokasi upacara terlihat meriah. Semua menggunakan baju nusantara.

Arief pun mengungkapkan rasa bangganya. Hatinya tergetar melihat rekan-rekannya di Kemenpar menggunakan busana nusantara. "Penuh warna dalam harmoni, karena inilah sesungguhnya kita. Bangsa Indonesia, beragam sekaligus bersatu," ujar Arief.