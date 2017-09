STP NHI Bandung Gelar Internasional Tourism Jamboree 2017

Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam acara wisuda STP-NHI Bandung, Senin (13/3). Foto: Kemenpar

jpnn.com, BANDUNG - Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) NHI Bandung akan menggelar gawe besar dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia (World Tourism Day). Sekolah yang berada di bawah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu akan menggelar acara International Tourism Jamboree (ITJ) 2017 yang akan dilaksanakan selama tiga hari dua malam pada 29 September hingga 1 Oktober 2017 di Taman Buru Masigit Kareumbi, Desa Leuwiliang, Cicalengka

Ketua STP NHI Bandung Anang Sutono menjelaskan, acara hasil inisiatif perguruan tinggi yang dipimpinnya itu bakal menjadi yang pertama kali digelar. "Jambore akan diikuti oleh seluruh peserta dan mentor selama berkemah yaitu trekking melalui hutan dan desa, race games, leadership games, penyampaian materi oleh narasumber," kata Anang.

Anang menambahkan, dengan mengusung tema Wonderful Tourism Leaders, ITJ 2017 memberi kesempatan kepada para peserta untuk membangun karakter sebagai ‘leaders’, generasi yang mampu memahami konsep visi dan misi kehidupan dan memiliki karakter yang solid

"Ketika ucapan dan tindakan masing-masing individu mulai dapat mempengaruhi lingkungannya, dan ketika keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasinya, maka pada saat itulah seseorang dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin sejati," ujarnya.

Lebih lanjut Anang menerangkan, Kegiatan ITJ 2017 akan mengangkat tiga isu utama berdasarkan tema Wonderful Tourism Leaders tersebut. Yaitu Sustainable Tourism as a Tool of Development, The Spirit of “Wonderful Tourism” dan Digitalization and Connectivity.

"Bicara soal digitalization, homestay, and connectivity within the framework of sustainable tourism berdasarkan sudut pandang pemerintahan, kita serahkan ahlinya, Ketua Pokja Bidang Percepatan 10 Destinasi Prioritas Kemenpar Hiramsyah S Thaib akan memaparkan hal ini kepada seluruh peserta," terangnya.

Sedangkan Ricky Zulfandi selaku Direktur Operasional Hotel Airy Rooms akan menyampaikan materi Digitalization, Homestay, and Connectivity, within the Framework of Sustainable Tourism berdasar sudut pandang bisnis. Selanjutnya ada Seleni Matus, direktur eksekutif dari The International Institute of Tourism Studies, The George Washington University yang akan menyampaikan materi terkait The Concept of Sustainable Tourism in Development.

Untuk peserta, imbuh Anang, akan dibatasi hingga 200 orang. "Hingga saat ini, peserta dan mentor yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan ITJ 2017 berasal dari 33 institusi pendidikan pariwisata di dalam dan luar negeri khususnya ASEAN sebanyak 192 peserta," tambahnya.