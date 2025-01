Ramaikan Acara Joyful Ramadan, Meisya Siregar Ungkap Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Syiar Network (ISN) berkolaborasi dengan Guide Hearts Institute dan Friends of Palestine bakal menggelar acara Joyful Ramadan: Inspiration for the Soul di ICE BSD Tangerang pada Sabtu (8/2). Sederet figur publik bakal meramaikan acara tersebut, di antaranya Meisya Siregar, Mona Ratuliu, Chikita Fawzi, dan Irish Bella. Meisya Siregar mengaku rela berkontribusi dalam acara tersebut tanpa mendapatkan bayaran sepeserpun. Sebab baginya, hal itu akan menjadi tabungan untuk dirinya di akhirat kelak. "Mungkin setiap orang yang sudah bertambah umur, semakin matang, bukan semakin tua ya, semakin matang, kayaknya semakin pengin berbuat lebih untuk akhirat ya," ujar Meisya Siregar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (28/1). "Tetapi kalau hal-hal yang sekarang di sini kan, menurut aku ini justru tabungan atau investasi akhirat. Jadi, aku percaya mudah-mudahan kegiatan kayak begini lebih banyak aku isi, selain kajian," sambungnya. Sementara itu, Founder Founder Indonesia Syiar Network (ISN), Ria R. Christiana menuturkan acara tersebut diadakan untuk memberikan semangat menyambut bulan Ramadan. "Kegiatan ini merupakan upaya kolaboratif dari ISN, Friend of Palestine dan Guided Hearts Institute untuk mensyiarkan semangat menyambut Ramadan dengan kebahagiaan dan keteguhan hati. Ramadan adalah waktu untuk kembali menguatkan hati dan jiwa," tuturnya.