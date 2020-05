Ramal Nasib Roy Kiyoshi, Denny Darko: Peti Matinya Agak Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Magician sekaligus ahli tarot Denny Darko mengungkapkan hasil ramalannya perihal Roy Kiyoshi yang kini tersandung kasus hukum.

Ia mengunggah hasil penerawangannya melalui kartu tarot tersebut di kanal YouTube miliknya, baru-baru ini.

Dalam video, Denny Darko terlihat mengambil sebuah kartu yang menggambarkan Roy Kiyoshi.

“Dari kartu ini terlihat anak kecil berdoa memohon pada Tuhan," kata Denny Darko, sebagaimana dilansir pada Rabu (13/5).

Kartu berikutnya yang dibuka Denny membuat merinding. Ia melihat ada peti mati. “Peti matinya agak terbuka sedikit,” sambung Denny.

Dia juga melihat ada sosok seorang laki-laki yang sedang memejamkan matanya. “Tangannya disedekapkan dengan jari menghadap ke atas,” ujar Denny.

Denny juga mengambil kartu The Four of Swords. Kartu itu menggambarkan seseorang yang sudah stuck.

"Kalau dari kartu ini, saya lihat sepertinya dia (Roy Kiyoshi) ini tidak memakai secara sengaja," jelasnya.