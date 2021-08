Ramalan Buruk Ilmuwan soal Pandemi Covid-19, Kemenkeu Atur Strategi, Begini...

jpnn.com, JAKARTA - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan berbagai ilmuwan dunia meramalkan pandemi Covid-19 bakal menjadi endemi.

Endemi ialah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu.

Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah mengantisipasi adanya potensi keadaan tersebut.

“Tentunya kami akan harus mengantisipasi dengan segala perkembangan terbaru, bagaimana caranya menyiapkan diri sebagai suatu bangsa perekonomian,” kata Febrio dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (18/8)

Survei Majalah Nature kepada 119 immunologists, infectious-disease researchers dan virologists di 23 negara menyebutkan bahwa Covid-19 akan menjadi endemi.

“Dikatakan how likely do you think that SARS-CoV-2 will become endemic virus dan 89 persen dari mereka mengatakan sangat likely menjadi endemi,” ujar Febrio.

Oleh sebab itu Febrio memastikan pemerintah akan terus fokus untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian.

Langkah-langkah ini dilakukan melalui penerapan kebiasaan baru yaitu living with endemic dengan menjadikan disiplin 5M sebagai kultur.