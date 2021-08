Ramalan Ekonom soal Perbankan di Masa Mendatang, Harus Siap-siap!

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Aviliani meramalkan perkembangan perbankan di masa mendatang

Menurut Aviliani di masa mendatang bank dan fintech tanpa sadar sebenarnya saling membutuhkan.

Oleh karena itu bank nantinya harus bisa menjadi agregator dari penyedia fintech dan lembaga keuangan lainnya.

Bank juga harus bisa menjadi penyedia pelayanan komunitas, tidak hanya pelayanan produk tetapi juga memberikan saran investasi dan lainnya.

"Sehingga, bukan hanya menyediakan investasi tetapi memberi saran investasi kepada masyarakat," ucap Aviliani seperti dikutip dari Antara, Rabu (11/8).

Aviliani juga mengatakan bank harus beradaptasi mempertahankan nasabah melalui restrukturisasi platform dan proses teknologi informasi.

"Dia (bank) benar-benar memanfaatkan asetnya untuk memperbaiki platform dan teknologinya. Jadi, dia sudah besar dengan biaya sendiri," katanya.

Dia menjelaskan adaptasi mempertahankan nasabah tersebut merupakan salah satu skenario masa depan perbankan agar lebih baik dan kebanyakan dilakukan bank-bank besar.