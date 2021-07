Ramalan Klasemen Olimpiade Tokyo 2020: AS Juara, Indonesia Entah Nomor Berapa

jpnn.com, TOKYO - Pembukaan Olimpiade Tokyo 2020 tinggal dua hari lagi.

Tokyo 2020 bakal superunik, salah satunya lantaran digelar di masa pandemi.

Banyak penolakan, bahkan buat warga Tokyo pun, olimpiade musim panas ini kurang populer.

Namun, show must go on.

Moto olimpiade citius, altius, fortius atau lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat sudah meresap di jiwa para atlet yang akan bersaing di Tokyo 2020 dari 23 Juli hingga 8 Agustus.

Siapa juara?

Amerika Serikat si juara bertahan masih menjadi favorit.

Dalam sebuah ramalan yang dibuat Gracenote, pemasok analisis statistik ke liga olahraga di seluruh dunia, kontingen dari Negeri Paman Sam itu diprediksi bakal menjadi juara umum.