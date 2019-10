Randy Pangalila Akan Bertarung di Ajang One Pride Fight Night 33

jpnn.com, JAKARTA - One Pride Pro Never Quit, kompetisi MMA terbaik di tanah air akan digelar di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (26/10). Mengusung tema 'Battle of The Pride', akan ada empat partai pertarungan, termasuk title fight kelas bulu dan celebrity fight.

Pada partai Title Fight, fighter Pitbull Academy Hafid Nur Maradi akan kembali bertarung setelah mengalahkan Novian Hartanto bulan Agustus silam. Dengan penampilan sempurna, Hafid pun akan kembali ke One Pride Arena dalam dua bulan. Untuk mempertahankan gelar ketiganya, 'The Avatar' akan kembali berhadapan dengan Aep Saepudin yang pernah ia hadapi 2016 silam.

Aep Saepudin mendapatkan title shot setelah memenangkan contender fight pada Fight Night 29. Pada laga contender fight lalu setelah baku hantam 3 ronde penuh, Aep mengalahkan Yordan Hilapok dengan keputusan mutlak.

Fight Night 33 ini pecinta MMA kembali disuguhkan Partai Celebrity Fight. Randy Pangalila akan berhadapan dengan Adhi Pawitra.

Terakhir bertarung di Arena One Pride, Randy sukses meraih kemenangan KO dalam 39 detik melawan Fajar Ibel. Sedangkan Adhi Pawitra mendapat hasil seri setelah melakoni pertarungan selama 2 ronde melawan Volland Humonggio di Fight Night.

Selanjutnya di kelas ringan akan ada partai perbaikan peringkat antara Hatoropan Simbolon dan Victor Keitimu. Setelah dua kali maju sebagai pengganti di saat terakhir, Hatoropan harus menelan kekalahan melawan Hendrik Tarigan dan juara kelas ringan Jeka Saragih.

Kini, dengan persiapan penuh, Hatoropan siap menaiki peringkat kelas ringan One Pride dan menambah 4 catatan kemenangannya. Lawannya, Victor Keitimu, adalah saudara seperguruan Rudy 'Ahong' Gunawan di Bantar Angin. Dengan gaya bertarung Hatoropan dan Victor yang agresif, baik di posisi atas maupun bawah, partai ini berpotensi menjadi partai paling seru dari Fight Night 33.

Pada partai pembuka FN 33 nanti, Galih Tornado akan melawan Winardi dalam partai perbaikan peringkat kelas terbang. Galih dikenal sebagai fighter yang menghentikan penantang sabuk juara Jeremia Siregar dalam 18 detik dengan KO.