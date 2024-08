RANS Simba Bogor Incar Pelatih Bali United Basketball

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket RANS Simba Bogor akhirnya berpisah dengan Thomas Roijakkers.

Tidak diketahui alasan mendasar mantan pelatih Formosa Dreamers di Liga Taiwan itu tidak melanjutkan kerja sama bersama tim milik selebritas Raffi Ahmad tersebut.

Selama menangani Althof Satrio dan kolega, nakhoda asal Belanda itu sejatinya mampu membawa RANS Simba ke playoff.

Pada babak delapan besar, tim yang bermarkas di Bogor itu tidak mampu melangkah jauh seusai harus tersingkir di babak pertama setelah menyerah dengan skor 2-1 atas Prawira Bandung dalam sistem best of three series.

Beredar rumor pelatih Bali United Basketball, Anthony Garbelotto akan menggantikan peran Thomas Roijakkers.

Manajer kelahiran 2 Januari 1969 itu dinilai sosok yang tepat untuk menukangi Oki Wira Sanjaya cum suis untuk musim depan.

Dengan pengalamannya menangani NSH Mountain Gold pada IBL 2022 patut menjadi catatan tersendiri manajemen RANS Simba.

Musim lalu bersama Bali United bahkan manajer asal Inggris itu bahkan hampir membawa tim asal pulau Dewata ke playoff.