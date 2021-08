Raphael Varane Pengin Nomor 4 di MU, Tetapi Phil Jones Ogah Memberikan

jpnn.com, MANCHESTER - Raphael Varane resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Setan Merah -julukan Manchester United- sebelum laga perdana MU di Premier League melawan Leeds United, Sabtu (14/8) WIB.

Varane diperkenalkan setelah dibeli dari Real Madrid seharga 34 juta poundsterling atau sekitar Rp 685 miliar.

Bersama MU Varane akan mengenakan nomor punggung 19.

Selama ini, bek timnas Prancis itu identik dengan nomor punggung empat. Namun, di United nomor tersebut milik Phil Jones.

Now THAT is an Old Trafford welcome ????#MUFC @RaphaelVarane — Manchester United (@ManUtd) August 14, 2021