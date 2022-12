Ratusan Penyandang Disabilitas Dibekali Pelatihan Vokasional di Festival Setara

jpnn.com, JAKARTA - PermataBank melalui PermataHati memperingati Hari Disabilitas Internasional dengan menyelenggarakan Festival Setara #BerdayaDenganHati.

Ini merupakan rangkaian pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas, hasil kolaborasi PermataHati bersama Kita Setara Indonesia.

Richele Maramis, Division Head, Corporate Affairs PermataBank menjelaskan pelatihan vokasional ini merupakan bagian dari salah satu program flagship unggulan PermataHati yang lahir sejak 2017, yaitu PermataBRAVE, (Because eveRyone Able and creatiVE).

Program ini berfokus pada pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas demi turut mewujudkan kesetaraan di Indonesia.

Festival Setara #BerdayaDenganHati terdiri dari empat jenis pelatihan vokasional, di antaranya barista; menjahit; desain grafis dan pemasaran digital; serta komputer dan internet dasar bagi tuna netra.

"Seluruh pelatihan dilaksanakan sepanjang Desember 2022," kata Richele Maramis dalam keterangannya, Rabu (28/12).

Dijelaskannya festival ini merupakan wujud keberlanjutan dari komitmen PermataBank dalam memberdayakan sahabat-sahabat disabilitas.

Sepanjang 2022, mereka terus berkolaborasi dengan berbagai mitra PermataHati dalam memberikan pemberdayaan kepada lebih dari 200 orang penerima manfaat.