Ratusan Ribu Mobil dari 8 Merek Kena Recall, Apa Saja?

jpnn.com - Delapan perusahaan otomotif di Korea Selatan secara bersamaan mengumumkan kampanye recall untuk 22 model yang sudah dipasarkan.

Total jumlah kendaraan yang bermasalah itu mencapai 714.000 unit.

Permasalahan komponen di setiap merek berbeda, antara lain unit kontrol elektro hidrolik di mobil Hyundai, dan komponen baterai untuk GM.

Delapan perusahaan otomotif itu, yakni Hyundai Motor Co, Mercedes-Benz Korea, BMW Korea, Kia Corp, Renault-Samsung Motor Corp., GM Korea Co., SMK Sports Motorcycle Korea Co., dan Toyota Motor Corp.

"Ratusan ribu kendaraan yang bermasalah itu terbagi dalam 22 model dari delapan merek otomotif," kata Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi.

Hal itu merupakan yang terbaru dari serangkaian penarikan kembali oleh pembuat mobil dan importir di Korea Selatan.

Perusahaan telah mulai menyediakan atau akan menawarkan layanan perbaikan dan penggantian.

Pemilik kendaraan dapat menghubungi atau mengunjungi pusat perbaikan dan layanan yang ditunjuk untuk mengganti suku cadang secara gratis. (Yonhap/ant/jpnn)