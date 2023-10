Rayakan HUT ke-25, RSPB Luncurkan Orthosport & Wellness Center

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Rumah Sakit Premier Bintaro (RSPB) menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadinya ke-25 pada 22 Oktober 2023.

Kegiatan melibatkan seluruh karyawan, mitra kerja, berbagai organisasi seperti organisasi profesi, rumah sakit dan masyarakat.

Dengan mengusung tema "Challenge The Power to the Next Limit; Be Stronger!" yang mencerminkan 25 tahun RSPB telah tumbuh dan akan terus tumbuh menjadi penyedia layanan kesehatan yang secara berkesinambungan bertranformasi mengikuti perkembangan zaman dan inovasi di dunia kesehatan.

Setelah meluncurkan teknologi robotik bedah tulang belakang pada perayaan HUT ke-24 pada tahun lalu, kini RSPB dalam rangka merayakan silver anniversary meluncurkan pengembangan klinik olahraga yang sebelumnya dikenal dengan nama RSPB Sport Clinics yang telah berdiri sejak 16 tahun lalu menjadi Orthosport & Wellness Center.

Chief Executive Officer RSPB dr Martha Siahaan mengatakan Orthosport & Wellness Center merupakan sebuah klinik kedokteran olahraga yang terintegrasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas rehabilitasi dan dokter dari multi disiplin seperti spesialis kedokteran olahraga.

Konsultan orthopedi, di antaranya konsultan spine, sport injury, hand & microsurgery, foot & ankle, dan shoulder, serta spesialis gizi.

"Pelayanan di Orthosport & Wellness Center tidak lagi hanya berfokus pada pemulihan cidera olahraga hingga kembali ke olahraga saja. Namun, kini juga terdapat pengembangan layanan dari sisi kebugaran, dimana pasien diharapkan lebih dari sekadar sehat. Namun, juga bugar. Salah satu layanan yang ditawarkan, yaitu slim & wellness program dimana pasien dapat menurunkan berat badan sekaligus mendapatkan program olahraga yang dipantau langsung oleh dokter spesialis kedokteran olahraga," kata dia.

Selain itu, Orthosport & Wellness Center juga menyediakan layanan pemantauan olahraga bagi pasien dengan penyakit khusus seperti diabetes, darah tinggi, saraf kejepit, dan lain-lain agar pasien dapat melakukan kegiatan olahraga yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing.