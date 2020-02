Rayakan Valentine dengan Promo Spesial dari Cashbac

jpnn.com, JAKARTA - Hari Hari Kasih Sayang atau Valentine merupakan hari yang paling ditunggu oleh banyak orang dengan merayakannya secara romantis bersama pasangan. Biasanya, Valentine identik dengan pemberian hal-hal manis pada orang terkasih.

Dalam memeriahkan Hari Kasih Sayang, Cashbac memberikan promo Sweet Valentine Buy 1 Get 1 dalam bentuk Cashbac Points untuk pelanggan setia Cashbac yang ingin merayakan Valentine bersama orang-orang terkasih.

Cashbac memanjakan seluruh pengguna dengan memberikan promo Sweet Valentine Buy 1 Get 1 berupa bonus points 100 persen hingga maksimal 78.000.

Promo ini berlaku dengan 1 produk free dalam bentuk Cashbac Points, dengan ketentuan pengguna tetap melakukan pembayaran untuk dua produk dan akan mendapatkan bonus points 100 persen sesuai dengan harga 1 produk yang berbeda setiap merchantnya.

"Promo ini berlaku untuk 1 kali per pengguna per hari per merchant dari tanggal 12 Februari hingga 16 Februari," Mario Gaw, CEO Cashbac, dalam siaran tertulisnya, Jumat (14/1).

Promo Sweet Valentine ini dapat dinikmati di 12 merchant yang bekerja sama dengan Cashbac pada promo ini. D i antaranya ada Grom, Fore Coffee, Gaya Gelato, Simply, Tea Amo, Street Churros, Baked Magic, Kibo Cheese Cake, Hong Tang, ST. Marc Cafe, Rayuan Pulau Kopi dan Pezzo. Promo tidak berlaku dengan menggunakan metode scan barcode. Promo ini juga berlaku dengan menggunakan Cashbac Points dan Kartu Kredit/Debit yang tertaut di aplikasi Cashbac. (mg7/jpnn)