Rayyanza Cipung Dilarikan ke Rumah Sakit, Raffi Ahmad: Mohon Doanya

jpnn.com, JAKARTA - Anak bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (4/10).

Kabar tersebut disampaikan oleh Raffi Ahmad melalui akun miliknya di Instagram.

Dia mengunggah foto Rayyanza alias Cipung tengah berada di rumah sakit.

Dalam foto yang diunggah Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Rafathar tampak mendampingi Cipung.

"Get well soon Rayyanza," ungkap Raffi Ahmad, Rabu (4/10).

Bos Rans Entertainment itu tidak mengungkap penyebab Rayyanza harus dilarikan ke rumah sakit.

Raffi Ahmad hanya memohon doa untuk kesembuhan putra bungsunya tersebut.

"Mohon doanya," sambung Raffi Ahmad.