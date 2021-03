Reaksi Gading Marten soal Video Syur 19 Detik Bikin Gisel Bersedih

jpnn.com, JAKARTA - Artis Gisella Anastasia sedih mengenang respons mantan suaminya, Gading Marten saat tahu soal video syur miliknya.



Walaupun tak mengungkapkan dengan detail reaksi Gading kala itu, Gisel bersyukur mantan suaminya itu mendukungnya.

"Dia selalu ada paling depan untuk support aku," ujar Gisel dalam kanal Boy William di YouTube, Jumat (12/3).



Pesohor yang karib disapa Gisel itu mengaku tahu bahwa Gading mengkhawatirkan banyak hal pasca-video syur itu beredar.

Salah satu hal yang pasti dikhawatirkan Gading ialah mereka, Gempi. "Kami semua memikirkan Gempi," kata Gisel.

Menurut Gisel, mantan suaminya itu enggan menunjukkan kekhawatirannya itu. Dia pun berusaha menenangkan pria yang telah memberikannya satu anak itu.



"Jadi, apa pun yang berada di kehidupan Gempi sekarang, it's just gonna make her stronger," ucap penyanyi jebolan Indonesian Idol Musim kelima itu.

Pelantun Perjalanan Berharga itu yakin putrinya akan tumbuh kuat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan.



"Apa pun yang dunia katakan, mau orang bilang orang tuanya pisah, mamanya begini segala macam, itu enggak akan mengganggu identitas dia di mata Tuhan," tutur Gisel. (mcr7/jpnn)



