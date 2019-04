Real Count! Minions Kalah 18-21, 3-21 di Final BAC 2019, 3 Bukan 13 ya

jpnn.com, WUHAN - Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions gagal mengakhiri puasa ganda putra Indonesia di Kejuaraan Asia.

Setelah terakhir Markis Kido / Hendra Setiawan menjadi jawara Asia pada 2009, belum ada lagi ganda putra Merah Putih mengulangi prestasi tersebut. Termasuk Minggu (28/4) malam yang kelabu buat Minions dalam final BAC 2019 tadi.

Pada pertandingan melawan ganda Jepang peringkat sembilan dunia Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe di Wuhan Sports Center itu, Minions kalah telak straight game 18-21, 3-21 dalam waktu 35 menit (statistik BWF).

Ya, di game kedua Minions cuma dapat tiga poin, bukan 13 ya! Saat Minions tertinggal jauh 1-11, penonton di WSC Wuhan sudah mulai terdengar kecewa, cenderung berisik seperti tak ada pertandingan di lapangan. Mengobrol. Dari tayangan streaming tampak beberapa penonton berdiri meninggalkan tempat duduknya, mungkin mau pulang.

3 - This is the WORST game defeat in Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo's career. Before this match, they have never lost worse than 7-21. Low.#BAC2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) April 28, 2019