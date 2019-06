Real Madrid akan Umumkan Kedatangan Eden Hazard Hari Ini

jpnn.com, MADRID - Real Madrid dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan Chelsea untuk pembelian Eden Hazard.

Menurut El Chiringuito TV, Madrid akan mengumumkan pembelian Hazard Kamis (6/6) sore waktu setempat.

Ini berbeda dengan laporan dari London yang menyebutkan proses kepindahan Hazard dari Chelsea ke Madrid mendapat batu sandungan. Laporan terbaru El Chiringuito TV itu menyebutkan, Chelsea kini menerima tawaran Madrid.

DONE DEAL: Eden Hazard will join Real Madrid for €100m after the deal nearly collapsed earlier today. Official announcement expected soon ??????????



[Source: @elchiringuitotv] pic.twitter.com/bSQW8wdm2x — Sport360° (@Sport360) June 5, 2019