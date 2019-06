Real Madrid Resmi Perkenalkan Ferland Mendy, Presiden: Ini Hari yang Hebat

jpnn.com, MADRID - Ferland Mendy merasa terhormat bergabung dengan klub bergengsi Real Madrid. Bek kiri Prancis itu resmi diperkenalkan di Estadio Santiago Bernabeu, Rabu (19/6) siang waktu Madrid.

"Suatu kehormatan bisa berada di klub terbaik di dunia. Terima kasih kepada presiden atas kepercayaan dan klubnya. Hala Madrid!" ujar pemain berusia 24 tahun itu.

???????? Stepping out at the Bernabéu for the first time as a @RealMadrid player like... #WelcomeMendy pic.twitter.com/4PGepy1za1 — Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) June 19, 2019