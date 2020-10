Real Madrid Tumbang, FC Barcelona Juga

jpnn.com, MADRID - Dua raksasa La Liga Real Madrid dan Barcelona sama-sama menelan pil pahit, Minggu (18/10) dini hari WIB.

Setelah Real takluk di kandang sendiri dari Cadiz, Barcelona juga keok di kandang Getafe.

Real kalah 0-1 dari Cadiz di Alfredo Di Stefano. Itu merupakan kekalahan pertama tim asuhan Zinedine Zidane musim ini.

Senasib, Barcelona juga menderita kekalahan pertamanya musim ini, 0-1 dari Getafe di Coliseum Alfonso Perez.

2003 - Last time Real Madrid & Barcelona lost their respective league games both before "The Clásico" was in April 2003 when Real Madrid lost in San Sebastián (2-4) & Barcelona lost at home vs Deportivo (2-4). Weak#FCBarcelona#RealMadrid pic.twitter.com/9RihcJgaz2 — OptaJose (@OptaJose) October 17, 2020