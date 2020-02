Real Madrid Vs Man City: Zidane Sebut Guardiola Pelatih Terbaik di Dunia

jpnn.com, MADRID - Entrenador Real Madrid Zinedine Zidane melontarkan pujian kepada pelatih Manchester City Pep Guardiola.

Zidane menyanjung Guardiola hanya sehari jelang Real Madrid menjamu Manchester City dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, Kamis (27/2) WIB.

"Menurut saya Guardiola adalah pelatih terbaik di dunia, ia selalu memperlihatkannya di Barcelona, Bayern Muenchen dan sekarang Manchester City," kata Zidane seperti dikutip dari laman resmi Real Madrid.

"Ada banyak pelatih sepak bola, tetapi bagi saya pribadi, dia yang terbaik," ujar Zidane menegaskan.

Jika menilik rekam jejak masing-masing, Guardiola punya tengara berupa trigelar mentereng kala masih menangani Barcelona dan musim lalu menyapu bersih trigelar domestik di Inggris untuk Manchester City.

Pun demikian, Zidane juga memiliki reputasi yang tidak kalah gemilang sebab ia merupakan pelatih pertama yang pernah menjuarai Liga Champions tiga musim beruntun dalam tenor kepelatihan pertamanya bersama Real Madrid.

Kendati menyebut Guardiola sebagai pelatih terbaik di dunia, Zidane menegaskan Real Madrid tak gentar menghadapi Manchester City.

Pelatih asal Prancis itu juga mengingatkan bahwa pertandingan besok mempertemukan Real Madrid vs Manchester City dan bukannya Zidane vs Guardiola. "Kami tidak takut melawan Guardiola. Nyatanya, besok adalah Real Madrid vs Manchester City bukan Guardiola vs Zidane," ujarnya.