Eden Hazard Bakal Absen Saat Real Menjamu City dan Barcelona

jpnn.com, MADRID - Real Madrid harus melupakan Eden Hazard untuk beberapa pertandingan. Pemain asal Belgia itu mengalami cedera di pergelangan kaki kanannya, saat Real tumbang 0-1 di markas Levante, Minggu (23/2) dini hari WIB.

"Setelah tes, Eden Hazard telah didiagnosis mengalami patah tulang di fibula sebelah kanannya. Pemulihannya akan terus dinilai," bunyi pernyataan Real Madrid di laman resminya.

Hazard cedera dalam penampilan keduanya sejak kembali dari cedera yang membuatnya absen sejak akhir November lalu. Klub tidak menyebutkan berapa lama Hazard akan absen.

Namun, AS melansir, derita seperti yang dialami Hazard itu bisa memakan waktu pemulihan selama delapan minggu. (adk/jpnn)

Jadwal Real Madrid dalam 2 bulan ke depan:

27 Februari: Real Madrid Vs Manchester City, leg pertama 16 Besar Liga Champions

2 Maret: Real Madrid vs Barcelona, ??LaLiga

9 Maret: Real Betis vs Real Madrid, LaLiga

14 Maret: Real Madrid vs Eibar, LaLiga

18 Maret: Manchester City vs Real Madrid, leg kedua 16 Besar Liga Champions

23 Maret: Real Madrid vs Valencia, LaLiga

6 April: Real Sociedad vs Real Madrid, LaLiga

8/9 April: Leg pertama 8 Besar Liga Champions jika Real Madrid masih bertahan

13 April: Real Madrid vs Real Mallorca, LaLiga

15/16 April: Leg kedua 8 Besar Liga Champions jika Real Madrid masih bertahan

24 April: Espanyol vs Real Madrid, LaLiga