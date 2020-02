Virus Corona Membayangi Pertemuan Napoli Vs Barcelona

jpnn.com, NAPLES - Skuad Barcelona melakukan perjalanan ke Italia, Senin (24/2) waktu setempat untuk bertamu ke kandang Napoli, pada leg pertama 16 Besar Liga Champions, Rabu (26/2) dini hari WIB.

Setibanya di Italia nanti, Lionel Messi cs harus melakoni sejumlah tes ketat terkait virus corona (covid-19). Ya, wabah corona membuat pemerintah Italia khawatir.

Pemerintah setempat telah meningkatkan langkah keamanan dan kesehatan untuk mengadang wabah tersebut. Kementerian Kesehatan setempat pun mewajibkan tim Barcelona melewati pemeriksaan anti-coronavirus pada saat kedatangan mereka di Italia.

Marca melansir, para pemain Barcelona akan melewati pemeriksaan suhu badan dan lainnya saat mereka tiba di Naples. Belum ada kabar laga Napoli vs Barcelona nanti terancam ditunda, tetapi skuad Barcelona dipastikan akan terbang kembali ke Catalonia segera setelah pertandingan berakhir.

Sementara ESPN melaporkan, jika ada salah seorang anggota rombongan Barca mengalami suhu tinggi atau demam, mereka akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan protokol pencegahan dan pengendalian penyakit, bukan lagi mengikuti aturan standar klub.

Pemerintah Italia sendiri dilaporkan telah memberitahu prosedur pemeriksaan ketat tersebut kepada pihak Barca.

Belakangan Italia dalam keadaan panik karena wabah corona, menyusul puluhan orang terinfeksi dan konon sudah ada yang meninggal. Namun, semua kasus yang dilaporkan ada di utara negara itu, bukan di selatan, dan sejauh ini belum ada insiden yang dilaporkan di Naples. (adk/jpnn)

Hasil dan jadwal Lengkap 16 Besar Liga Champions:

Leg pertama

Rabu (19/2)

Atletico Madrid 1-0 Liverpool

Borussia Dortmund 2-1 Paris Saint-Germain

Kamis (20/2)

Atalanta 4-1 Valencia

Tottenham Hotspur 0-1 RB Leipzig

Rabu (26/2)

03.00 WIB Chelsea vs Bayern Muenchen

03.00 WIB Napoli vs Barcelona

Kamis (27/2)

03.00 WIB Lyon vs Juventus

03.00 WIB Real Madrid vs Manchester City

Leg kedua

Rabu (11/3)

03.00 WIB RB Leipzig vs Tottenham Hotspur

03.00 WIB Valencia vs Atalanta

Kamis (12/3)

03.00 WIB Liverpool vs Atletico Madrid

03.00 WIB Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund

Rabu (18/3)

03.00 WIB Juventus vs Lyon

03.00 WIB Manchester City vs Real Madrid

Kamis (19/3)

03.00 WIB Barcelona vs Napoli

03.00 WIB Bayern Muenchen vs Chelsea