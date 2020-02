Cukur Valencia 4-1, Atalanta Ukir Sejarah di Liga Champions

jpnn.com, MILAN - Atalanta melanjutkan kisah fantastisnya setelah mencukur Valencia 4-1 dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions di San Siro, Milan, Kamis (20/2) dini hari WIB.

Kemenangan bersejarah buat Atalanta lantaran sebagai tim debutan, ini merupakan kemenangan pertama mereka di 16 Besar (knockout) Liga Champions.

La Dea menutup babak pertama dengan keunggulan meyakinkan lewat gol Hans Hateboer dan Josip Ilicic. Remo Freuler menegaskan keunggulan Atalanta pada babak kedua yang disusul gol kedua Hateboer, sebelum Valencia membalas lewat gol Denis Cheryshev.

Meski menang, tim besutan Gian Piero Gasperini jelas tak boleh merasa sudah lolos sebab leg kedua nantinya akan digelar tiga pekan lagi di Stadion Mestalla, kandang Valencia yang punya bekal berupa satu gol tandang.

???? 1st #UCL knockout stage win at the San Siro by an Italian side in 7 years...



?????? Atalanta ???????????? pic.twitter.com/SQqniMR5h7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020