Realme 11 Pro Series 5G Resmi Meluncur, Punya Kamera Beresolusi 200MP, Harganya?

jpnn.com, TIONGKOK - Realme kembali menambah produk smartphone terbarunya dengan meluncurkan 11 Series 5G di Tiongkok, Kamis (12/5).

Smartphone yang ditawarkan dalam dua varian, Realme 11 Pro+ 5G dan 11 Pro 5G itu menawarkan keunggulan untuk penggunanya. Salah satunya kamera beresolusi tingg, yakni 200 MP.

Realme Vice President, Global Marketing President, and President of the China, Chase Xu mengatakan tujuan utama dari pengembangan mobile imaging adalah untuk memberi manfaat lebih ke konsumen.

Realme 11 Series 5G berkomitmen untuk menawarkan smartphone dengan mobile-photography level flagship.

"Tujuan utamanya adalah untuk membuat kecanggihan fotografi flagship dapat diakses oleh semua orang," kata Chase Xu dalam siaran persnya, Jumat (12/5).

Kamera realme 11 Pro+ 5G hadir dengan 200MP SuperZoom itu dilengkapi sensor Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom.

Ponsel asala China itu mendukung output langsung 200MP. Nantinya setiap piksel berkontribusi pada kualitas agar gambar lebih tajam dan detail.

Smartphone terbaru dari realme ini juga dilengkapi dengan fitur 4× lossless zoom yang memungkinkan pengambilan gambar dengan kualitas sangat tinggi dari jarak jauh.