Rebranding, Peruri Siap Jalani Penugasan Sebagai GovTech Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meluncurkan logo baru yang mencerminkan adaptasi dan evolusi di era digital yang terus berubah.

Peluncuran logo baru Peruri bertajuk The New Face of PERURI: Innovation for a Sovereign Future ini dilakukan di Jakarta, pada Rabu (22/5).

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani mengatakan bahwa logo baru ini menjadi deklarasi kesiapan sebagai GovTech Indonesia.

"Rebranding tidak sekadar perubahan logo, namun, kami mendefinikan ulang jati diri dan apa yang kami perjuangkan," kata Dwina, dalam keterangannya, Kamis (23/5).

Menurut Dwina, perubahan logo ini didorong oleh semangat untuk menunjukkan kapabilitas Peruri yang terus berkembang.

Garis lurus pada logo Peruri merefleksikan perjalanan teknologi Peruri yang panjang dari masa ke masa.

Bagian tengah merefleksikan teknologi yang terfokus pada keamanan tingkat tinggi sebagai inti yang mendorong Peruri untuk melakukan terobosan.

Pancaran sinar ke segala penjuru merefleksikan inovasi transformatif yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan.