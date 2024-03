Rekor Kemenangan Beruntun Borneo FC Terhenti di Tangan PSM Makassar

jpnn.com - BALIKPAPAN - Catatan kemenangan beruntun Borneo FC Samarinda terhenti di tangan PSM Makassar. Setelah mengukir delapan kemenangan beruntun, Borneo FC akhirnya terhenti di pekan ke-30 Liga 1. Bukan kalah, tetapi hanya meraih hasil imbang. Baca Juga: Turun Minum: PSM Makassar Vs Borneo FC 0-1, Madura United & PSIS Belum Mencetak Gol Borneo FC bermain sama kuat 1-1 dengan PSM Makassar, di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat (29/3) malam WIB. Pesut Etam -julukan Borneo FC unggul lebih dahulu melalui gol yang dicetak Muhammad Sihran pada menit ke-9, PSM Makassar menyamakan kedudukan pada menit ke-59 melalui Victor Mansaray. Baca Juga: Madura United Vs PSS Sleman: Ini Demi 4 Besar Meski imbang, Borneo FC belum terkalahkan dalam 19 pertandingan dan masih sangat kokoh di puncak klasemen. Sementara itu, PSM berada di urutan ke-12 dengan 38 poin.