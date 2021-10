Rekornya Dirusak Spanyol, Roberto Mancini Bikin Sejarah Baru saat Italia vs Belgia

jpnn.com, TURIN - Rekor 37 laga tak terkalahkan timnas Italia asuhan Roberto Mancini memang terhenti di semifinal UEFA Nations League saat mereka kalah 1-2 dari Spanyol.

Namun, Mancini kembali membukukan satu rekor impresif, yakni dirinya menjadi juru taktik Gli Azzurri tercepat yang mencapai 30 kemenangan hanya dalam 44 pertandingan kompetitif.

Hal itu didapat usai Italia membungkam Belgia di perebutan tempat ketiga UEFA Nations League. Dua gol Gli Azzurri dilesatkan oleh Nicolo Barella dan Domenico Berardi.

Sementara Belgia hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Charles De Ketelaere.

30 - Roberto #Mancini is the Italy's manager to have reached the milestone of 30 wins with the fewest matches (44) in the history. Commander.#ItalyBelgium #UEFANationsLeague pic.twitter.com/Auw3FrxrU8 — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) October 10, 2021