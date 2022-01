Rekti The Sigit Hingga Oom Leo Cari Seniman Berbakat di DTBTNS 2

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kontestasi Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) bakal kembali bergulir di tahun ini.

Pada season kedua ini, Supermusic sebagai penyelenggara menyediakan total hadiah Rp 450 juta.

Sejumlah musikus dan visual artist ternama akan menjadi juri, mulai dari vokalis The Sigit Rekti Yoewono hingga Oom Leo Berkaraoke.

Perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo mengatakan DTBTNS Season 2 bukan sekadar ajang pencarian bakat, tetapi wadah aspirasi, sarana komunikasi dan berekspresi bagi seniman-seniman muda, khususnya di bidang musik & visual art.

"Ini sekaligus bentuk dukungan dan terobosan Supermusic bagi generasi muda kreatif Indonesia agar bisa terus berkarya dan membuktikan bahwa pandemi bukan suatu hambatan,” ungkap Nathan, dalam keterangan tertulis, Senin (31/1).

Menurut Nathan, DTBTNS Season 2 akan bergulir di dua kategori yakni kategori musik dan kategori visual art. Supermusic menempatkan sosok-sosok kompeten dan populer di bidangnya masing-masing.

Lineup juri di kategori musik diisi oleh musisi & vokalis Rekti Yoewono, penata musik Ronald Steven, dan pegiat musik & bisnis Nadia Yustina.