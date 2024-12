Reog Ponorogo Diusulkan Warisan Budaya Takbenda UNESCO

jpnn.com, JAKARTA - Dalam Sidang ke-19 Komite untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda atau 19th Session of the Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage UNESCO yang berlangsung di Paraguay, Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam melestarikan warisan budaya takbenda dunia.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang hadir secara virtual, menyampaikan apresiasi mendalam kepada UNESCO dan pemerintah Paraguay atas penyelenggaraan sidang penting ini.

Dia menegaskan bahwa warisan budaya takbenda bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan dan persatuan manusia, yang relevan dalam menghadapi tantangan dunia modern seperti perubahan iklim, konflik, urbanisasi, dan kemajuan teknologi.

"Budaya dan warisan adalah jembatan yang menyatukan kita dalam kerja sama, dialog, dan promosi nilai-nilai universal perdamaian," kata Fadli, Selasa (3/12).

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, 2.400 kelompok etnis, dan 720 bahasa daerah, merupakan contoh nyata keberagaman budaya yang hidup.

Fadli Zon menambahkan bahwa Indonesia telah berhasil mendaftarkan lebih dari 2.000 elemen dalam Inventarisasi Nasional Warisan Budaya Takbenda, dan 13 elemen di antaranya telah diakui UNESCO, termasuk tiga elemen baru yang akan disahkan dalam sidang ini.

"Indonesia mendorong pelestarian budaya yang memperkuat persatuan di tengah perbedaan melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Indonesia juga mengusulkan tiga warisan budaya Indonesia untuk dimasukkan dalam daftar UNESCO pada sidang kali ini.