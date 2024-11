Resmi Digelar, Pameran Homelife di JIExpo Kemayoran Diikuti 2.019 Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Meorient Exhibition International resmi menggelar pameran Homelife di JIExpo Kemayoran, Jakarta yang berlangusng mulai dari 27–30 November 2024.

Pameran yang berlangsung ke-8 itu menghadirkan 10 pameran B2B dan menampilkan lebih dari 2.000 perusahaan dan 20.000 produk berkualitas tinggi dari berbagai sektor.

Sehingga menjadikan pameran dagang B2B itu terbesar di Indonesia pada akhir tahun ini.

Adapun sepuluh perusahaan B2B itu di antaranya Building and Decoration Expo (BDE), Homelife Expo, Appliances & Electronic Show (AES), Furniture & Decoration (DeFu), Power & New Energy Expo (PNE), International Textile Expo (INTEX), Asia Baby, Children, and Maternity Expo (ABC MOM), ASEAN Sport Show, Jakarta Audio Video Music Expo (JAVME), Jakarta Pet Expo (JPE), dan Machinery Expo.

Country General Manager PT Meorient Exhibition International, Larissa Zhou mengatakan pameran tersebut menghadirkan 2.019 peserta pameran dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Korea, dan terutama Tiongkok.

"Acara ini menampilkan lebih dari 20.028 produk, teknologi, dan inovasi terkini di berbagai sektor yang sangat diminati pasar global,” ujar Larissa Zhou dalam kata sambutannya, Kamis (28/11).

Salah satu inisiatif unggulan dari pameran itu adalah Program Hosted Buyer, sebuah upaya inklusif untuk mendukung pengusaha di seluruh Indonesia.

Program tersebut menyediakan akomodasi hotel gratis selama tiga hari dua malam bagi pemilik usaha yang bepergian dari luar DKI Jakarta, sehingga aksesibilitas lebih terjamin dan pengusaha dapat menjelajahi peluang bisnis tanpa kendala logistik.