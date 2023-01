Resmi Turun! Ini Daftar Harga BBM Nonsubsidi Terbaru di Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 3 Januari 2023.

Adapun penurunan harga meliputi produk Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite dan Pertamina Dex.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima JPNN, harga BBM Pertamax turun Rp 1.100 menjadi Rp 12.800 per liter dari sebelumnya Rp 13.900 per liter.

Kemudian, untuk Pertamax Turbo turun Rp 1.150 menjadi Rp 14.050 per liter dari sebelumnya Rp 15.200 per liter.

Selanjutnya, produk Dexlite turun Rp 2.150 menjadi Rp 16.150 per lite dari harga sebelumnya Rp 18.300 per liter, sedangkan Pertamina Dex dibanderol Rp 16.750 per liter atau turun Rp 2.050 dari Rp 18.800 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina di seluruh provinsi Indonesia:

1. Aceh

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.050