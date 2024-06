Resort Ini Tawarkan Pemandangan Memukau, Cocok untuk Bulan Madu

jpnn.com, SANUR - Ada banyak pasangan suami istri (pasutri) atau pengantin baru memilih Bali sebagai tujuan mereka untuk berbulan madu.

Pasalnya, Pulau Dewata itu banyak menawarkan berbagai atraksi dan pemandangan menarik yang bisa memikat para wisatawan.

Saat ini, Bali kedatangan resort baru di Sanur dengan tema unik yang bisa menjadi tempat menginap bersama pasangan.

Adapun resort baru bernama Seascape Resort Sanur. Resort baru itu menawarkan pemandangan laut yang bisa dinikmati langsung dari kamar.

"Seascape didesain dengan peraturan tamu yang menginap harus sudah menginjak usia dewasa. Demi menghidupkan konsepnya Resort ini sebagai adult-only intimate resort,” kata Mitha Marlina sebagai Senior Manager Marketing & Creative Departement dalam siaran persnya, Selasa (11/6).

Dia menambahkan resort ini menyediakan beberapa tipe villa yang tersedia, seperti One Bedroom Villa Private Pool with Ocean View, Suite Ocean View, One Bedroom Villa with Private Pool, dan Suite

Menurut dia, resort ini sangat cocok untuk pasangan yang sedang berbulan madu.

Tidak hanya itu, bagi yang ingin menambah kesan romantis tersedia opsi mendekorasi kamar dengan bunga di atas tempat tidur, bathtub, atau kolam renang.