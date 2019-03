Respons BPN Prabowo soal Dugaan Rekayasa Cewek Mau Jadi Istri Kedua Sandiaga

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno (BPN Prabowo - Sandi) Ferdinand Hutahaean menepis tudingan soal rekayasa tentang pernyataan model bernama Vincentia Tiffani dalam acara peluncuran One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK-OCE) di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Namun, Tiffani belakangan mengaku disuruh oleh panitia acara agar mengajukan pertanyaan ke Sandiaga pada acara peluncuran OK-OC sekaligus seminar tentang UMKM tersebut. Tujuan panitia meminta Tiffani bertanya kepada Sandiaga adalah untuk menyemarakkan suasana.

Hanya saja, Ferdinand menepis hal itu sebagai rekayasa. Politikus Partai Demokrat (PD) itu mengatakan, Sandiaga justru tak tahu soal hal yang akan ditanyakan Tiffani.

"Semua kan tertawa. Bang Sandi pun tidak mengetahui bahwa itu (Tiffani, red) disuruh atau tidak,” ujar Ferdinand seperti diberitakan JawaPos.Com, Rabu (27/3).

