Oalah, Ada Cewek Mengaku Mau Jadi Istri Kedua Sandiaga Ternyata Cuma Rekayasa

jpnn.com, JAKARTA - Masih ingat viral di media sosial tentang seorang cewek bernama Vincentia Tiffani yang bersedia jadi istri kedua bagi Sandiaga S Uno? Berdasar pengakuan Tiffani, pertanyaannya kepada Sandiaga dalam sebuah acara seminar UMKM sekaligus peluncuran program One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK-OCE) di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan hasil rekayasa.

Tiffani menyampaikan hal itu melalui akunnya di Instagram. Cewek yang mengaku berprofesi sebagai model di Yogyakarta itu mengunggah serangkaian video yang berisi klarifikasinya. Baca juga: Mahasiswi Cantik Bersedia jadi Istri Kedua Sandiaga Uno

Cewek yang masih berstatus mahasiswi itu mengungkapkan, dirinya bertanya ke Sandiaga demi menyamarakkan suasana seminar. “Teman-teman yang tahu saya pasti tahu saya suka bercandaan orangnya,” tuturnya melalui akun vincentiatiffani di Instagram yang dilihat JPNN.Com, Rabu (27/3).

Menurut Tiffani, panitia seminar memintanya megajukan pertanyaan andai cewek yang juga berprofesi sebagai penyiar radio itu bersedia menjadi istri kedua Sandiaga. “Saya dimintai tolong oleh pantitia menanya bagaimana kalau saya jadi istri kedua Bapak Sandiaga Uno,” tuturnya.

Tiffani menambahkan, setelah pertanyaannya itu maka suasana seminar menjadi lebih hidup. Namun, Tiffani tak serius dengan pertanyannya.

“Kesannya seperti beneran yah, tetapi di situ sebenarnya saya bercanda,” turutnya.