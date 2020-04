Rhoma Irama Bikin Lagu Terinspirasi Virus Corona

jpnn.com - PENYANYI dangdut legendaris, Rhoma Irama merilis lagu baru berjudul 'Virus Corona'. Sama seperti judul, lagu tersebut dibuat terinspirasi dari pandemi virus corona atau covid-19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia.

"Kepada Fans of Rhoma and Soneta di mana pun anda berada. Jangan lupa saksikan official music video 'Virus Corona'," ungkap Rhoma Irama lewat akunnya di Instagram pada Sabtu (4/4).

Raja Dangdut itu menyebut bahwa lagu Virus Corona bercerita soal kesedihan, dan ketakutan manusia di tengah wabah corona.

Oleh sebab itu, kehadiran lagu ini diharapkan bisa menjadi penyemangat. Tidak ketinggalan Rhoma Irama juga mengingatkan masyarakat untuk terus berdoa kepada Tuhan.

"Kita sebagai manusia tidak punya daya serta upaya dan dalam setiap bencana yang melanda hanya kepada Tuhanlah kita memohon perlindungan," beber ayah Ridho Rhoma itu dalam pernyataannya di akun GP Records.

Lagu Virus Corona dari Rhoma Irama sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital. Sementara video klip dapat dilihat di akun YouTube GP Records. (mg3/jpnn)