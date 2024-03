Ricky Kevin Rilis Look What You’ve Done To Me, Cerita tentang Gagal Move On

jpnn.com - Musikus Ricky Kevin merilis lagu baru yang berkisah tentang gagal move on, Look What You've Done To Me. Lagu tersebut menceritakan tentang seseorang yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya, tetapi masih gamang dan selalu terbayang sang mantan. "Lagu ini ceritanya ada seseorang yang habis putus sama kekasihnya, tetapi dia gagal move on dan masih terbayang sama mantannya ini," kata Ricky Kevin saat ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Look What You've Done To Me diciptakan dan diaransemen oleh personel Band Om Om, Ferdy Tahier. Ricky mengungkapkan lagu ini diperdengarkan oleh sang komposer kepadanya pada 3-4 tahun lalu. Setelah beberapa waktu, ketika keduanya nongkrong, Ricky Kevin tak sengaja kembali mendengarkan lagu ini. Dia pun dengan mantap meminta izin kepada Ferdy Tahier untuk membawakan lagu tersebut. "Saya suka dengan lagu ini, akhirnya kolaborasi ini bisa tercipta," katanya mengenang.