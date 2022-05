Rilis Lagu Baru, Afgan Ingin Sampaikan Hal Ini ke Pendengar

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan baru saja merilis single terbaru berjudul 'So Wrong But So Right'. Afgan mengaku lagu ini terinspirasi dari sebuah serial televisi yang dia tonton, terutama lirik dan ketukan musiknya. Afgan mengaku ada banyak pengalaman menarik selama menggarap lagu terbarunya. Baca Juga: 3 Momen Tak Terduga di Konser Rossa, Haru dan Bahagia Salah satunya, ini kali pertama Afgan merekam vokal di studio musik pribadi dengan peralatan seadanya. "Kami sempat mencoba merekam ulang di studio yang lebih proper, tetapi feel-nya kurang," kata Afgan, melalui keterangan yang dikirim kepada JPNN.com, Sabtu (28/5). Dalam lagu terbaru ini, pria yang dikabarkan tengah dekat dengan Rossa itu mengaku ingin menunjukkan sisi dirinya yang apa adanya. Baca Juga: Ultah, Afgan Dapat Ucapan Ini dari Rossa, Manis Banget Oleh karena itu, perekaman vokal hingga penulisan lagunya dilakukan apa adanya. "Aku ingin menunjukkan sisi yang lebih raw (mentah, red)," tuturnya.

