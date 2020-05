Rilis Lagu Baru, Izellah Ingin Lebih Dikenal di Indonesia

jpnn.com - Penyanyi Australia berdarah Indonesia, Izellah akhirnya meluncurkan lagu terbaru. Setelah sukses lewat dua karya sebelumnya, kini dia melepas lagu bertajuk 'No Hard Feelings'.

Izellah mengatakan bahwa lagu bertema cinta ini masih menonjolkan suara khasnya. Sementara bagian musik, single 'No Hard Feelings' didominasi oleh nuansa pop dan RnB yang kekinian.

Cewek kelahiran Gold Coast, Australia pada 26 Oktober 2006 ini berharap lagu itu bisa didengar khalayak luas segala usia. Terutama para pendengar di kampung ibunya, Indonesia.

"Semoga 'No Hard Feelings' bisa lebih memperkenalkan Izellah di negeri kelahiran ibu, Indonesia," kata Izellah dalam keterangan yang diterima jpnn.com, Minggu (3/5).

Izellah tidak sekadar bernyanyi dalam lagu ‘No Hard Feelings’. Dia juga berperan sebagai co-writer dan berkolaborasi dalam proses produksi bersama dengan Larz Principato yang merupakan produser musik dari Dua Lipa.

"Proses co-write dan recording dilakukan di Warner Chappell, New York City," beber Izellah.

Total sudah tiga lagu yang dilepas Izellah selama tahun 2020 ini. Sebelum 'No Hard Feelings', dia sempat mengeluarkan single ‘Hello’ yang ditulis oleh Melly Goeslaw. Dilanjutkan dengan lagu ‘Where Nobody Knows Me’ yang mendapat respons positif dari pendengar musik di Indonesia melalui radio, streaming, dan YouTube.

Selain bernyanyi, Izellah juga aktif menjadi bintang dan terlibat dalam beberapa produksi besar teater profesional Broadway di Australia. Di antaranya bermain dalam drama musikal 'The King And I' dan 'The Sound Of Music'. Bahkan dia berhasil terpilih memerankan tokoh sentral Matilda dalam 'Matilda the Musical Australasia Tour' pada 2016 hingga 2017.