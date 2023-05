Rilis Lagu Baru, Marion Jola Sindir Para Haters

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marion Jola mempersembahkan lagu terbaru yang diberi ‘(Not Your) Cup Of Tea’.

Berbeda dengan single sebelumnya ‘Bukan Manusia’, lagu baru tersebut mengusung warna musik dance pop yang super groovy dan menyenangkan untuk didengar sambil berdansa.

Meski dengan up-beat tempo dan nuansa yang ceria, single ‘(Not Your) Cup Of Tea’ sebenarnya menceritakan tentang kegelisahan seorang Marion Jola terhadap para haters yang kerap memberikan komentar negatif tehadap dirinya.

“Intinya sih ini semacam jawaban untuk para haters atau netizen yang enggak suka sama aku, dan sering berkomentar negatif tentang apa pun terkait diriku. Selain itu, lagu ini juga berisi pesan kepada setiap orang untuk dapat lebih percaya pada diri sendiri, jangan pedulikan haters, just be yourself, selama itu positif jalanin aja, jangan mau diatur oleh mereka (haters)," kata Marion Jola, Jumat (31/5).

Penamaan judul ‘(Not Your) Cup Of Tea’ juga diambil berdasarkan pengalaman Marion Jolq menghadapi para haters.

“Mungkin aku memang enggak cocok saja sama selera mereka (haters). Maybe I’m not their cup of tea, makanya aku membuat lirik dan judul ‘(Not Your) Cup Of Tea’ itu," sambungnya.

Hal yang patut menjadi perhatian, dalam single yang menggunakan Bahasa Inggris ini, untuk pertama kalinya Marion Jola berkolaborasi dengan internasional music producer.

Dia menggandeng The Kennel dari Swedia yang diwakili Harry Sommerdahl dan Kamilla Bayrak dalam menciptakan sebuah lagu.