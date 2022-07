Rilis Lagu Bersama Dirimu, Alonzo Brata Ingin Sampaikan Pesan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi solo jazz Alonzo Brata resmi merilis lagu perdana berjudul Bersama dirimu (Strollin' Down Avenue) beberapa waktu lalu.

Dia menggandeng pianis kawakan Nial Djuliarso sebagai komposer musik dalam single tersebut.

Ada pula Mari Kartika yang membantu membuat lirik lagu menjadi sempurna.

Alonzo mengungkapkan lagu Bersama Dirimu berkisah tentang situasi yang biasa ditemui sehari-hari.

"Like i want to smile when having a hard time (seperti aku tetap harus tersenyum, meskipun hidup berat)," kata Alonzo saat ditemui dikawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sebagai penyanyi pendatang baru, Alonzo mengakui genre musik yang dia ambil cukup bertolak belakang dengan pasar industri hiburan saat ini.

Alonzo menyadari musik Pop lebih diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tak membuatnya berkecil hati.

Alonzo percaya musikalitas Jazz yang dia miliki dapat menyentuh perasaan banyak orang.