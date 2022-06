Rilis Lagu Let It Go, Summerlane Cari Vokalis Baru?

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-punk asal Jakarta, Summerlane merilis video klip terbaru berjudul Let It Go.

Video tersebut menjadi karya anyar Summerlane sejak bergabung dengan Warner Music Indonesia pada semester awal 2022.

Grup yang beranggotakan Rizki Prayosi alias Ochin (vokal), Johan aka Joe (gitar), Vicky Rivaldi (gitar), Bounty Ramdhan (drum) dan Alexander Bryan (bass) itu menghadirkan konsep unik dalam video Let It Go.

Video mengangkat cerita mengenai pencarian lead singer Summerlane.

Tiga kandidat telah ditemukan dan sedang dalam proses audisi.

Adapun lagu Let It Go bercerita mengenai keinginan untuk menyudahi sebuah hubungan.

"Hubungannya sudah tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan karena melibatkan begitu banyak hal seperti kecurigaan dan kebohongan. Jadi solusi yang terbaik adalah merelakan satu sama lain," kata Ochin Summerlane, Jumat (24/6).

Bounty alias Bong mengatakan konsep video musik memang dibuat berbeda dari makna lagunya.