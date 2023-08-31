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Rilis Single Beri Jeda, Rahmi Amalia Bercerita Begini

Rilis Single Beri Jeda, Rahmi Amalia Bercerita Begini
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Penyanyi Rahmi Amalia di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (31/8). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jebolan Idola Cilik musim kedua, Rahmi Amalia kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik tanah air.

Perempuan 27 tahun itu merilis single baru berjudul Beri Jeda.

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Beri Jeda merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album yang sedang digarap.

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Lagu tersebut menceritakan tentang suatu hubungan yang monoton dan sangat membosankan, sehingga pasangannya memutuskan untuk memberi jeda sementara.

Jebolan Idola Cilik musim kedua, Rahmi Amalia rilis single baru berjudul Beri Jeda.

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