Rilis Single Beri Jeda, Rahmi Amalia Bercerita Begini
Kamis, 31 Agustus 2023 – 17:18 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Jebolan Idola Cilik musim kedua, Rahmi Amalia kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik tanah air.
Perempuan 27 tahun itu merilis single baru berjudul Beri Jeda.
Beri Jeda merupakan salah satu lagu yang terdapat dalam album yang sedang digarap.
Jebolan Idola Cilik musim kedua, Rahmi Amalia rilis single baru berjudul Beri Jeda.
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